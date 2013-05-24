香港新股：万都中国决定押后上市计划，因市况大幅波动

路透香港5月24日 - 万都韩国于中国子公司--万都中国控股有限公司 周五表示，由于市场大幅波动，决定押后其在香港上市的计划。

万都中国原来计划在香港首次公开发售(IPO)招股价区间为每股6.8-8.6港元，初步拟发售约2.43亿股股份，筹资16.6-20.9亿港元，主要用于产能升级及扩充。发售股份其中75%为由万都韩国出售的旧股，余下25%为新股。

公司表示，在未来市况好转时，会继续进行上市程序，并将继续监察市况以评估合适的上市时间窗口。

万都中国为底盘相关汽车零部件供应商，主要客户包括韩国现代起亚汽车集团及通用汽车，以及中国本土汽车制造商如吉利公司及重庆长安汽车 。该公司为中国第四大制动产品及第三大转向产品制造商。

香港的IPO市场于淡静一轮后近日转趋活络，但本月以来上市的新股首日表现未见亮丽。其中今年以来集资额最大的中石化炼化工程 周四首日挂牌未能守住招股价，跌0.38%。而周三挂牌的银河证券 首日则升6%。香港恒生指数 本周累计跌2%。(完)

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