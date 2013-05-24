更新版 2-中国汇市：人民币收高盘中首破6.13，但后市看法分歧加大

(新增更多评论) * 人民币小幅收升，盘中首破6.13 * 中间价亦创新高,仍面临升值压力 * 交易员对成交价后期走势分歧加大 路透北京5月24日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，盘中一度在中间价创 新高引领下首度突破6.13元,再改纪录高点。交易人士反映盘间购汇幅度稍大，而结汇明显 减少，对于后期即期汇率走势看法的分歧愈加明显。 交易员对于中间价仍将缓步走升看法一致。未来两个月中国同美国等国高层政治互动频 繁，包括中国国家主席习近平6月上旬会见美国总统奥巴马，及7月将举行中美战略经济对话 ，都会令中间价面临升值压力。 但对于成交价格今天冲高后回落、购汇增加的解读，以及下周的汇率走势，交易员有不 同见解。部分交易员认为，打击虚假贸易的政策势必令投机结汇量持续下降，加之头寸管理 新政将要实施，短期内成交价格有可能出现贬值，与中间价的差距有望缩窄。 “今天购汇比较多，美元价格卖不下去，而一买就买上去了，”上海一股份行交易员说 ，“尤其是到了收盘前五分钟，offer(卖盘报价)都唰唰唰没有了，没有人想出美元，想买 都买不着了！” 交易员反映，今天购汇力量包括油盘和美元空头回补。上述交易员表示，按照外管局规 定下周就要计算贷存比，有些银行应该已经开始补美元头寸。短期内中间价可能还会上涨， 但成交价“暂时看贬，短期看到6.16元。” 另有交易员认为，今天人民币冲破6.13元后，有部分美元空头购汇回补，只是技术性回 落。考虑到客盘方面在中间价引导下结汇仍占多数，后期交易上“顺势而为”还是主流，在 下个月调整头寸期限到来之前还会有很多银行留隔夜美元空头。加之中间价大概率续升还会 有更好的空头回补价位，短期人民币出现贬值可能性也不大。 “尾盘没人报价是正常的。一般4点15左右交易就差不多到位了，尾盘参与人数会比较 少，流动性肯定会紧张一些。”上海另一家股份行交易员表示，“可能有银行为了提防周末 风险而把短期的美元空头回补到相对中性的位置，我不认为成交价格会出现持续贬值。” 今天即期成交价距中间价最大升值幅度为0.96%，但波幅于盘间一度收窄至0.87%，体现 结购汇力量对比发生变化。而今天欧元兑美元走高，且离岸市场CNH 也比在岸价格高 出近百点，下周一人民币中间价开高的可能性较大。 “监管层可能会先抓虚假贸易的结汇。等这部分结汇没那么重了，结购汇均衡些了，离 中间价不那么远的时候，可能才会放心推出一些政策。”上海一外资行交易员说，“我觉得 可能到时候才是扩大人民币日波幅的时机。” 东京汇市日圆周五大涨，因日本股市在上日暴跌7.3%后走势震荡，令日圆空头惊吓不已 ，促使其大举解除对日本央行宽松货币政策的押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1316 6.1340 0.04% 中间价 6.1867 6.1947 0.13% 日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 53 6.1276 6.1329 2013年来即期升贬值幅度 1.61% 1年期美元/人民币掉期升水 1,120 离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日 1年期NDF 6.2270/90 6.2310 CNH即期 6.1253/62 6.1280 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)