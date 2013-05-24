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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 18:26 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收高盘中首破6.13，但后市看法分歧加大

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    * 人民币小幅收升，盘中首破6.13
    * 中间价亦创新高,仍面临升值压力
    * 交易员对成交价后期走势分歧加大

    路透北京5月24日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，盘中一度在中间价创
新高引领下首度突破6.13元,再改纪录高点。交易人士反映盘间购汇幅度稍大，而结汇明显
减少，对于后期即期汇率走势看法的分歧愈加明显。
          
    交易员对于中间价仍将缓步走升看法一致。未来两个月中国同美国等国高层政治互动频
繁，包括中国国家主席习近平6月上旬会见美国总统奥巴马，及7月将举行中美战略经济对话
，都会令中间价面临升值压力。
    
    但对于成交价格今天冲高后回落、购汇增加的解读，以及下周的汇率走势，交易员有不
同见解。部分交易员认为，打击虚假贸易的政策势必令投机结汇量持续下降，加之头寸管理
新政将要实施，短期内成交价格有可能出现贬值，与中间价的差距有望缩窄。
    
    “今天购汇比较多，美元价格卖不下去，而一买就买上去了，”上海一股份行交易员说
，“尤其是到了收盘前五分钟，offer(卖盘报价)都唰唰唰没有了，没有人想出美元，想买
都买不着了！”
   
    交易员反映，今天购汇力量包括油盘和美元空头回补。上述交易员表示，按照外管局规
定下周就要计算贷存比，有些银行应该已经开始补美元头寸。短期内中间价可能还会上涨，
但成交价“暂时看贬，短期看到6.16元。”
    
    另有交易员认为，今天人民币冲破6.13元后，有部分美元空头购汇回补，只是技术性回
落。考虑到客盘方面在中间价引导下结汇仍占多数，后期交易上“顺势而为”还是主流，在
下个月调整头寸期限到来之前还会有很多银行留隔夜美元空头。加之中间价大概率续升还会
有更好的空头回补价位，短期人民币出现贬值可能性也不大。
    
    “尾盘没人报价是正常的。一般4点15左右交易就差不多到位了，尾盘参与人数会比较
少，流动性肯定会紧张一些。”上海另一家股份行交易员表示，“可能有银行为了提防周末
风险而把短期的美元空头回补到相对中性的位置，我不认为成交价格会出现持续贬值。”
    
    今天即期成交价距中间价最大升值幅度为0.96%，但波幅于盘间一度收窄至0.87%，体现
结购汇力量对比发生变化。而今天欧元兑美元走高，且离岸市场CNH 也比在岸价格高
出近百点，下周一人民币中间价开高的可能性较大。
    
    “监管层可能会先抓虚假贸易的结汇。等这部分结汇没那么重了，结购汇均衡些了，离
中间价不那么远的时候，可能才会放心推出一些政策。”上海一外资行交易员说，“我觉得
可能到时候才是扩大人民币日波幅的时机。”
    
    东京汇市日圆周五大涨，因日本股市在上日暴跌7.3%后走势震荡，令日圆空头惊吓不已
，促使其大举解除对日本央行宽松货币政策的押注。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
     
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1316         6.1340      0.04%
                      中间价                6.1867         6.1947      0.13%
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.96% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         53          6.1276     6.1329
                2013年来即期升贬值幅度       1.61%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,120                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:55                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2270/90       6.2310        
                         CNH即期           6.1253/62       6.1280        
       
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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