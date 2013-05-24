英国金融：央行委员费希尔称不倾向于美国式的长期量化宽松承诺

但费希尔表示，对于英国央行而言，做出较长期的承诺并不是明智的行为。

“我不认为我会倾向采取美国式的无限量承诺，然后戛然而止，”他补充道。“我认为美国方面正意识到退出有一些困难--一如我们近期所观察到的，正是因为他们的无限期承诺。”(完) (编译 隋芬/洪曦; 审校 李春喜/张明钧)