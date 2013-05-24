台湾汇市：台币兑美元连三日收贬，下周持续消化出口商抛汇卖压

* 下周持续消化出口商抛汇卖压 * 后续关注央行动作 * 下周主交投暂看29.8-30.0 路透台北5月24日 - 台币兑美元 周五微贬0.5分，触及本周收盘低位。汇银人 士认为，月底出口商抛汇卖压陆续出笼，今日主交投微升在29.9附近游走，尾盘则因央行干 预收回升幅、转为小贬作收，下周为月底最后一周，仍将持续消化出口商抛汇卖压，短线主 交投料在29.8-30.0元区间整理。 汇银人士表示，下周台币主交投仍将随韩元亦步亦趋，韩元月底通常跟台币一样面临出 口商抛汇卖压，料下周台币主交投将随韩元区间微幅偏升整理，然央行新措施上路，令市场 偏空看待台币，两相抵销后料下周台币将陷入区间整理格局。 今日台币收创本周低位，触及5月20日收盘低位30.030元，前波收盘低位则为4月9日的3 0.050元。 “30元看不到，出口商只好退而求其次，越靠近30元抛汇卖压越重。”一位本地银行交 易员称。 台湾主计总处周五公布，台湾第一季经济成长率为1.67%，高于先前1.54%的概估值；同 时，官方大幅下修2013年GDP(国内生产总值)成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济 展望不佳，且产业与中国竞争加剧。 对于主计处大幅下修今年全年GDP估值，交易员认为，台湾数据对台币影响有限，主要 随韩元走势起伏，但是否因此压抑台币短线主交投微幅升值的空间则有待观察。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日一个月的美元/台币溢价幅度些微加大 。本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期 报价来到29.890/910左右， 较上日的30.015/045附近走升。 台湾股市 周五连二日收跌0.34%报8209.78点，触及三周收盘低点。证交所资料 显示，今日外资及陆资第二日在台股卖超，金额为42.50亿台币。上日卖超81.63亿台币，结 束先前连续20个交易日的买超。 韩元周五震荡交投后微幅收高，主要追随日圆与日股在美国货币政策前景不定环境下的 剧烈波动。 新兴亚洲货币周五大多反弹，受助于周末之前的空仓回补操作，盘中交投动荡，不过投 资者对追高仍然谨慎，因日本金融市场剧烈动荡且美国货币政策可能转变。 下周主要数据与国际事件包括周二法国央行总裁诺亚就该国经济形势举行记者会及德法 两国财长和劳工部长就经济成长与就业在一会议上讲话、周四美国公布上周初请失业金人数 、4月成屋销售及第一季实质国内生产总值(GDP)修正值，周五美国克利夫兰联邦储备银行总 裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话、美 联储金融稳定政策办公室主管Nellie Liang在克利夫兰联储和财政部财政研究办公室主办的 联合会议上发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.030 30.025 29.880-30.030 30.025 7.88 13.92 元太外汇经纪公司 29.909 29.907 29.880-29.969 29.969 3.91 6.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.025 0.000/0.020 美元/台币六个月期 -0.075/-0.040 -0.085/-0.055 (完)