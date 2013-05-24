更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率狭幅盘整，下周仍将随美债高档震荡

(新增主计处公布GDP最新数据及交易员看法) * 台债量缩整理静待下周美债指引方向 * 美债下周二开市前料台债区间整理 * 主计处大幅下修今年GDP预估成变数 * 下周五年券殖利率主交投暂看0.94-1.00% 路透台北5月24日 - 受美债上日持稳及周末假期前观望气氛偏浓影响，台湾五年期公债 102/2 殖利率周五量缩狭幅区间整理，下周台债殖利率仍将随美债高档震荡， 不过主计处大幅下修台湾今年全年经济成长率预估将为下周台债盘势预留变数。 台湾主计总处周五公布，台湾第一季经济成长率为1.67%，高于先前1.54%的概估值；同 时，官方大幅下修2013年GDP(国内生产总值)成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济 展望不佳，且产业与中国竞争加剧。 外银交易员表示，由于下周一美国金融市场休市，下周一台债除了反应周五稍晚的美债 表现外，也可能反应一下台湾经济复苏力道欠佳的基本面问题。 “GDP保3%都不到，(台债)可能稍微反应一下，但主要还是看美债表现。”上述交易员 称。 展望下周，交易员认为，美联储(Fed)主席贝南克国会谈话后，挑起美国量化宽松(QE) 提前退场的敏感神经，令短线金融市场诡谲多变，惟下周一美国逢公共假日金融市场休市一 天，在连假前夕美债盘势料变化不大，台债将欠缺多空方向指引，美债周二开市前料台债陷 入区间整理的可能性较高，料下周102/2殖利率主交投暂看0.94-1.00%。 证券交易员表示，现阶段美债处于偏空整理格局，先观察美国指标10年期公债殖利率2% 价位是上档压力还是下缘支撑，若是上档压力的话，102/2殖利率将在0.94-0.98%的区间盘 整，若是下缘支撑的话，102/2殖利率不排除挑战1%的关键价位。 美国公债价格周四上涨，此前美国财政部标售的通膨保值债券需求稳健，但指标10年期 公债收益率持于2%之上，因交易商担心一旦美联储决定缩减购债，公债收益率可能大涨。指 标10年期公债 收益率昨日录得9月来最大单日升幅后，周四价格走势挣扎反弹。 在通膨保值债券(TIPS)标售后，价格上扬，尾盘收益率报2.03%，持于关键的2%水准之上。[ US/NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.03 0.9565 0.9510-0.9635 173.5 10 102/6 -1.22 1.2888 1.2888-1.3000 9.0 20 102/3 -1.28 1.8202 1.8200-1.8202 1.5 台湾股市 周五收跌0.34%报8,209.78点。今日外资及陆资第二日在台股卖超，金 额为42.50亿台币。上日卖超81.63亿台币，结束先前连续20个交易日的买超。 受近期国际债市殖利率弹升影响，路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于下 周一(27日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.50-1.55%附近，与4月1.53%的得标利率 大略持平。 下周主要数据与国际事件包括周二法国央行总裁诺亚就该国经济形势举行记者会及德法 两国财长和劳工部长就经济成长与就业在一会议上讲话、周四美国公布上周初请失业金人数 、4月成屋销售及第一季实质国内生产总值(GDP)修正值，周五美国克利夫兰联邦储备银行总 裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话、美 联储金融稳定政策办公室主管Nellie Liang在克利夫兰联储和财政部财政研究办公室主办的 联合会议上发表讲话。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8202 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2888 5 102/2 0.9565 2 102/4 0.6000 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)