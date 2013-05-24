欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，英国央行放松前景令其后市进一步蒙阴

据称1.50美元附近的期权到期，或令英镑固定在该水准附近。交易商表示，英镑的任何涨势可能短暂，因为卖家或会在较高水准进场。

“整体而言，我们寻求美元进一步走强，而这或将打压英镑。主要问题在于卡尼会做什么...市场预计他的立场可能会更温和一些，”野村外汇策略师Saeed Amen表示。

Amen称，周五德国公布优于预期的企业景气数据后，欧元普涨，这也可能拖累英镑。

欧元兑英镑 上涨0.3%。数据显示德国5月企业信心改善后，该货币对一度升至高点0.85925英镑，此为4月17日以来最高位。(完)

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