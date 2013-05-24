《中国经济焦点》放缓迹象增多，分析师预测由乐观归于平淡

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
其他分析师表示，工业产出和贸易成长乏力，抵消了具有韧性的投资表现。有些人则认为，在国家收紧对另类融资管控之际，政府的基础设施支出已经下降。
全球需求也仍旧疲弱，欧元区经济目前正经历有史以来最长的一次衰退，抵消了美国经济改善的部分迹象。
分析师看法难得一致的一点是中国房地产行业，这是中国政府想要降温的领域，反而出现了反弹。
另外则是分析师认同中国经济呈两位数增长的时期已经结束，需要改变经济结构，以使消费超过投资，成为经济成长最重要的驱动因素。
“之前几个月的形势显示，我们已用尽了这种中国经济成长模式，眼下我们需要另一种中国经济成长模式，”IHS分析师Alistair Thornton表示。(完) (编译 田建华/洪曦/王兴亚/王翔琼; 审校 张明钧/于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。