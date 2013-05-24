《中国经济焦点》放缓迹象增多，分析师预测由乐观归于平淡

其他分析师表示，工业产出和贸易成长乏力，抵消了具有韧性的投资表现。有些人则认为，在国家收紧对另类融资管控之际，政府的基础设施支出已经下降。

全球需求也仍旧疲弱，欧元区经济目前正经历有史以来最长的一次衰退，抵消了美国经济改善的部分迹象。

分析师看法难得一致的一点是中国房地产行业，这是中国政府想要降温的领域，反而出现了反弹。

另外则是分析师认同中国经济呈两位数增长的时期已经结束，需要改变经济结构，以使消费超过投资，成为经济成长最重要的驱动因素。

“之前几个月的形势显示，我们已用尽了这种中国经济成长模式，眼下我们需要另一种中国经济成长模式，”IHS分析师Alistair Thornton表示。(完) (编译 田建华/洪曦/王兴亚/王翔琼; 审校 张明钧/于春红)