中港股市：港股跌至四周低位，投资者忧心中国增长前景

路透5月24日 -

汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值七个月来首次滑落至荣枯线下方，其中新订单指数亦跌至50下方。

该调查促使投资者猜测中国政府可能推出更多刺激措施，以巩固经济复苏。

但接近政府的消息人士表示，中国城镇化支出6.5万亿(兆)美元的计划遭遇波折，因为高层领导人担忧再一次的大规模支出可能推高地方债务并吹大地产泡沫。

媒体报导称，国家发改委周五表示今年将公布城镇化计划的细节。

中资地产开发商全线走疲。深圳上市的万科 跌0.8%，周四曾测试2月5日以来的高点。港股方面，中国海外发展 跌1.7%，华润置地 跌0.4%。