中港股市：港股跌至四周低位，投资者忧心中国增长前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透5月24日 -
汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值七个月来首次滑落至荣枯线下方，其中新订单指数亦跌至50下方。
该调查促使投资者猜测中国政府可能推出更多刺激措施，以巩固经济复苏。
但接近政府的消息人士表示，中国城镇化支出6.5万亿(兆)美元的计划遭遇波折，因为高层领导人担忧再一次的大规模支出可能推高地方债务并吹大地产泡沫。
媒体报导称，国家发改委周五表示今年将公布城镇化计划的细节。
中资地产开发商全线走疲。深圳上市的万科 跌0.8%，周四曾测试2月5日以来的高点。港股方面，中国海外发展 跌1.7%，华润置地 跌0.4%。
联想集团 大涨3.8%创近两个月高点，因该公司公布的季度获利好于预期，券商纷纷上调其目标价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。