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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 17:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减0.45亿台币

路透台北5月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减0.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,729.15亿台币。上周存单发行量净增93.65亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/20 4,091.15 4,077.20 -13.95

5/21 1,563.50 1,569.50 +6.00

5/22 3,689.00 3,687.50 -1.50

5/23 3,876.00 3,882.00 +6.00

5/24 1,539.00 1,542.00 +3.00

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总计 14,758.65 14,758.20 -0.45

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/20 140 32

5/21 51 16

5/22 65 24

5/23 37 22.5

5/24 46 15

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总计 339 109.5 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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