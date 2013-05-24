《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减0.45亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减0.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,729.15亿台币。上周存单发行量净增93.65亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5/20 4,091.15 4,077.20 -13.95
5/21 1,563.50 1,569.50 +6.00
5/22 3,689.00 3,687.50 -1.50
5/23 3,876.00 3,882.00 +6.00
5/24 1,539.00 1,542.00 +3.00
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总计 14,758.65 14,758.20 -0.45
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5/20 140 32
5/21 51 16
5/22 65 24
5/23 37 22.5
5/24 46 15
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总计 339 109.5 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。