中国债市：现券走势较平稳，市场重归观望寻求基本面进一步指引

路透北京5月24日 - 中国银行间债市周五现券走势较平稳。市场人士表示，疲弱PMI先行指标的影响不大，新债招标结果也未出预期，机构静待经济数据给出进一步的指引，市场重归观望。

“今天现券比较平稳，”上海一大型券商交易员称，“国内经济数据有点弱，有些券种收益率会稍下；未来看基本面因素会更重要，但需要等更多的线索。”

她进一步指出，机构基本面预期有分歧，有机构认为基本面已经见底，会更青睐高票息品种；而有些机构则认为尚未见底，会买入利率债等流动性较好的券种伺机获利。

至于市场监管机构接连的规范行为，她表示，规范更多地会影响交易机构的交易频率，进而影响到交易量，但并不会改变市场的走向。

两位消息人士周五透露，中国中央国债登记结算有限责任公司下发通知要求，不得通过第三方过券方式，逃避“同一金融机构法人债券账户之间不得进行债券交易结算”的规定。

中国财政部周五招标发行的两年期固息国债中标利率符合预估，略低于二级市场，机构投标情况较为踊跃。近期国债配置需求一直较为稳定，加之此前紧绷的资金面渐现缓和，均支撑该期债需求偏暖。

剩余期限约9.75年的固息国债130005券最新报价收益率 为3.4280%/3.4050%，上日尾盘为3.4250%/3.4100%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5179 4.1590

上日 3.7109 4.2206

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9645/2.9027

国债参考率报价 2.8486/2.7950

金融债参考率报价 3.3478/3.2889(完)

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