中国证券：IPO终止审查企业已达200家，6月初将展开新一轮抽查--证监会

路透北京5月24日 - 中国证券监督管理委员会周五称，IPO在审企业财务专项检查启动以来，已有200家公司提交终止申请。而目前尚未提交自查报告及中止申请的107家公司，则需于5月31日前提交自查报告。

证监会发言人在例行新闻会上并指出，6月初，将在上述未提交报告及中止申请的107家公司中再抽取10家展开新一轮抽查。

截止目前，IPO财务专项检查首批15家企业的抽查已结束，而5月初启动的第二批15家企业的抽查，目前也已进入收尾阶段，相关工作将于近期上报。

“当前监管方向是深化信息披露...，本次IPO财务核查结束后，将总结经验，纳入未来的监管体系，发挥长效机制，不断提高发行信息披露质量。”上述发言人表示。

而对于今年3月31日后新申请IPO的企业是否需要提交自查报告，证监会指出，虽然不要求提交，但发行人与中介机构更应该全面严格遵守首发要求，全面提高质量，不因为不提交自查报告而有所减轻。