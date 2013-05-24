中国证券：IPO终止审查企业已达200家，6月初将展开新一轮抽查--证监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月24日 - 中国证券监督管理委员会周五称，IPO在审企业财务专项检查启动以来，已有200家公司提交终止申请。而目前尚未提交自查报告及中止申请的107家公司，则需于5月31日前提交自查报告。
证监会发言人在例行新闻会上并指出，6月初，将在上述未提交报告及中止申请的107家公司中再抽取10家展开新一轮抽查。
截止目前，IPO财务专项检查首批15家企业的抽查已结束，而5月初启动的第二批15家企业的抽查，目前也已进入收尾阶段，相关工作将于近期上报。
“当前监管方向是深化信息披露...，本次IPO财务核查结束后，将总结经验，纳入未来的监管体系，发挥长效机制，不断提高发行信息披露质量。”上述发言人表示。
而对于今年3月31日后新申请IPO的企业是否需要提交自查报告，证监会指出，虽然不要求提交，但发行人与中介机构更应该全面严格遵守首发要求，全面提高质量，不因为不提交自查报告而有所减轻。
另外，针对有媒体报道称证监会5月份推出优先股改革方案，证监会发言人表示，正在积极开展相关研究工作，条件成熟时会尽快推出，但还没有明确时间表。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。