台湾个股:国泰金控将现增发行普通股上限达4亿股，预计第三季完成增资

路透台北5月24日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周五发布新闻稿称，董事会决议通过办理现金增资发行普通股，发行股数以4亿股为上限，预计于今年第三季完成增资。

国泰金控副总经理李伟正对路透表示，本次增资主要挹注国泰金控旗下国泰世华银行，扩展海内外业务，包括海外分行扩点等。

“(原先股东会通过)400亿台币现金增资案将分批进行，这次只是其中一部分。”他说。

国泰金控新闻稿亦提及，此次增资目的为因应海内外业务拓展及达成集团资本优化，并及早因应新版巴塞尔资本协定(BaselⅢ)的资本要求，实际资金运用计画尚需视集团发展策略及实际需求而定。