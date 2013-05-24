台湾个股:国泰金控将现增发行普通股上限达4亿股，预计第三季完成增资

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月24日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周五发布新闻稿称，董事会决议通过办理现金增资发行普通股，发行股数以4亿股为上限，预计于今年第三季完成增资。
国泰金控副总经理李伟正对路透表示，本次增资主要挹注国泰金控旗下国泰世华银行，扩展海内外业务，包括海外分行扩点等。
“(原先股东会通过)400亿台币现金增资案将分批进行，这次只是其中一部分。”他说。
国泰金控新闻稿亦提及，此次增资目的为因应海内外业务拓展及达成集团资本优化，并及早因应新版巴塞尔资本协定(BaselⅢ)的资本要求，实际资金运用计画尚需视集团发展策略及实际需求而定。
国泰金控今日收盘上涨0.38%报39.9台币，表现优于台湾加权指数 的下跌0.34%，收报8,209.78点。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。