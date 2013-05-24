更新版 1-中国货币市场：回购利率多稳中回落，下周资金面大幅趋紧概率不大

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月24日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 稳中回落，其中隔夜品种降幅约20基点(bp)。交易员表示，隔夜资金供给有所改善，显示流动性已较此前明显缓和，中长期资金利率亦有所松动。

他们并称，出于压缩成本的考虑，相较之下，隔夜回购利率相对较低，所以目前机构更青睐隔夜资金；由于财政缴款及月末因素扰动仍在，下周资金面情况还要继续观察，不过大幅趋紧的可能性不是很大。

华北一银行交易员称，今日资金显宽，但回购“利率不会一下子降下来，需要个过程嘛。”

华北另一银行交易员则表示，从早盘成交情况来看，隔夜跟七天期限品种的成交量并不是很大，说明机构在前段时间资金紧张松动过后，对流动性仍保持相对谨慎态度，而财政存款上缴的干扰并未完全消除。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,410.04亿元人民币，较上日的5,658.13亿元减少近5%；其中隔夜品种成交4,556.66亿元，高于上日的4,395.59亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.5179 3.7109 -19.30 4,556.66 七天 4.1590 4.2206 -6.16 522.21 14天 4.2558 4.7638 -50.80 133.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2050 4.8350 -63.00 2,038.64 七天 4.0000 3.7100 +29.00 221.31

14天 4.2500 3.3500 +90.00 95.76 回购定盘利率 其中:隔夜 3.6000 3.7700 -17.00 七天 4.1900 4.1900 0.00 14天 4.2500 4.7800 -53.00 Shibor 其中:隔夜 3.5040 3.6810 -17.70 七天 4.1510 4.1920 -4.10 三个月 3.8838 3.8847 -0.09 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 吴芳/李宏薇/曹巍浩; 审校 张喜良/林高丽)