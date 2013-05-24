路透基点：中国宝信汽车2亿美元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国汽车销售服务集团--宝信汽车集团有限公司的2亿美元三年期贷款进入银团组建阶段。

根据消息人士，摩根士丹利担任牵头行，该笔贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷5,000万美元的银行获得100个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行获得70个基点的前端费，享有主办行头衔；承贷1,500-2,900万美元的银行获得40个基点的前端费，享有安排行头衔。

回复截止日期为6月14日。本周安排进行了现场考察。

根据公司网站，宝信汽车在开曼群岛注册，总部位于上海。该公司是以经营众多世界知名品牌汽车4S店为主业的汽车销售服务集团，先后建立了宝马、奥迪、路虎、捷豹、凯迪拉克等豪华品牌及一汽丰田、广汽丰田、广州本田、上海通用别克、雪佛兰、北京现代、东风日产等中高档品牌的多家4S经销店。