路透基点：中国宝信汽车2亿美元三年期贷款案启动--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国汽车销售服务集团--宝信汽车集团有限公司的2亿美元三年期贷款进入银团组建阶段。
根据消息人士，摩根士丹利担任牵头行，该笔贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷5,000万美元的银行获得100个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行获得70个基点的前端费，享有主办行头衔；承贷1,500-2,900万美元的银行获得40个基点的前端费，享有安排行头衔。
回复截止日期为6月14日。本周安排进行了现场考察。
根据公司网站，宝信汽车在开曼群岛注册，总部位于上海。该公司是以经营众多世界知名品牌汽车4S店为主业的汽车销售服务集团，先后建立了宝马、奥迪、路虎、捷豹、凯迪拉克等豪华品牌及一汽丰田、广汽丰田、广州本田、上海通用别克、雪佛兰、北京现代、东风日产等中高档品牌的多家4S经销店。
宝信汽车于2011年在香港上市，2012年净利为7.271亿元人民币(1.186亿美元)，较上年增长18.1%。(完) (编译 王兴亚; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。