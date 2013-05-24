《综述》台湾经济软性扩张料令央行贬汇率，持稳利率

* 经济软性扩张令央行稳利率、贬汇率

* 外部成长不佳加以产业结构出问题令出口失色

* 民间消费也下修

记者 高洁如

路透台北5月24日 - 台湾官方周五再度下修经济成长率至仅有2.4%，这反映了全球大型经济体中国、欧洲等成长乏力，台湾陷入成长乏力的软性扩张。分析师认为，疲弱的经济成长恐怕将使得央行在利率上的调整空间很小，而是以汇率走贬来增加出口商的竞争力。

他们认为，目前台湾利率水位仍低，但台湾内部资产价格如房地产的价格仍居高不下，仍需防止资产泡沫下，降息没有空间。反过来台湾今年没有通膨的问题，若以弱势的汇率来增加出口竞争力料能收效。

〞今年没有通膨的压力，既然没有通膨隐忧，汇率应该是可以适度回贬，增加出口厂商的竞争力。〞台湾综合经济研究院院长吴再益说。

永丰银行经济分析师陈鸿书也说，〞我认为台湾央行今年使用汇率工具辅助出口或先于利率工具，今年料仍不会动用到利率工具。 〞

台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连七度维持利率不变. 央行总裁彭淮南曾数度表示，目前的货币政策基调是适度宽松。

在央行的密切关注之下，台币兑美元 日前走跌至逾一个月的收盘低位，周五台币兑美元收跌0.5分报30.030。

汇银人士认为，央行近期要求美元空单留仓部位变动限缩，即有意让台币走贬，他们也认为，台币汇价不排除短期之内朝30元以上靠拢。

日盛投顾分析师蔡素菁认为，央行可能会引导台币随亚洲货币贬值，年底台币兑美元可能会到32价位。

她也认为，利率部分，因为目前市场资金偏中性宽松，且目前实质利率为正，估计央行上半年将不致采取降息举措。

**中国经济不如预期**

主计总处表示，环球透视机构最新一期预估中，下修中国经济成长率0.4个百分点，美国下修0.1个百分点，欧洲0.3个百分点，大型经济体的成长放缓，是出口表现不好的原因之一。

凯基投顾分析师蔡耀德说，这次下修反映了中国成长不如预期的负面影响，但目前台湾的企业仍在增加库存当中，就是为下半年销售做准备，包括中国的十一长假、美年终销售，所以下半年的情况是相当关键。目前则暂时维持对全年2.9%的预估。

永丰银行经济分析师陈鸿书也说，〞这个数据看起来最让人担心的部分反而是亚洲区了，特别是中国可能是最大的风险。〞

他也表示，本来大家期待亚洲区的强势能带领着大家往前走，但从东南亚的资本设备投资疲弱，外销订单没有起色，都发现大家对亚洲的期待太高，可能要向下修正。

内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重。

此外，外需成长不足，除了外部需求以外，另外台湾内部产业结构也发生部分问题。

主计总处表示，台湾具代工优势的桌上型电脑、笔记型电脑式微，冲击供应链，且塑化产品因价格不振，扩张力道不济，加上中国大陆发展重点产业和推动供应链在地化，台湾产业的竞争压力日增，成长难以乐观。

至于日圆贬值对台湾的出口效应，主计总处蔡鸿坤处长则表示，目前对台湾厂商的负面冲击并不明显。虽然今年1-4月的机械出口衰退二成以上，不过日本对于高阶晶片等等产品的需求却有增无减，另外日本对台湾智慧型手机的进口也成长，整体而言，日本对台湾的进口仍呈现成长趋势。

**民间消费也同步下修**

主计总处表示，本次经济成长率由3.59%下修至2.4%，，今年经济成长下修最主要在输出不如预期、以及民间消费下修。

主计总处表示，输出部分今年预估成长5.15%，较2月间预估的6.35%减少1.2个百分点，这拉低了今年的经济成长率0.89个百分点。

民间消费方面，实质薪资减少与年金改革不确定性冲击消费信心，使民间消费成长预测下修了0.4个百分点至1.46%的年增率，拉低了经济成长率0.22个百分点。总计两者合计令GDP下修1.1个百分点。

吴再益院长则表示，台湾政府近期推出节能家电成长的措施，意在刺激内需，在经济成长疲弱时，这可增加厂商产值，值得鼓励。

台湾今年首季经济成长率不如预期，行政院近期拟提出一系列计画，希冀拉抬民间消费、出口，力保今年经济成长率。

但官方表示，这一系列的刺激方案并未列入今年经济成长的预估。

主计总处高志祥科长说，目前台湾经济虽是复苏的状态，但不同于以往景气循环的脚步，这次经济虽步上复苏，扩张的力道弱了一点，成长乏力。

以下为本次主计总处GDP的最新各项预估：