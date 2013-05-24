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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 19:01 BJT

亚洲橡胶：东京期胶降至两周低点，受需求担忧打压

全球最大橡胶生产国泰国周四表示，不会延长橡胶出口的限制。该项规定将在5月31日到期。

东京工业品交易所(TOCOM)指标合约10月期胶 结算下跌1.5%，报每公斤270.8日圆，从日内低位265.9日圆反弹。日低为5月7日以来最低位。

该合约本周下跌5.9%，为五周来最大单周跌幅，美元兑日圆本周稍早升至四年半高点的涨势迅速反转，令橡胶价格承压。

Dot Commodity分析师Satoru Yoshida说，橡胶价格跌破270日圆的心理关卡之后，尾盘涌现低接买盘是一项乐观讯号，凸显出东京市场多头气氛。

上海期交所橡胶主力合约 下跌410元人民币，或2.1%，报每公斤19,360元人民币。

新加坡商品交易所6月期胶 最新报每公斤247.4美分，下跌10.2美分。

泰国金融市场周五因公众假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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