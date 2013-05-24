亚洲橡胶：东京期胶降至两周低点，受需求担忧打压

全球最大橡胶生产国泰国周四表示，不会延长橡胶出口的限制。该项规定将在5月31日到期。

东京工业品交易所(TOCOM)指标合约10月期胶 结算下跌1.5%，报每公斤270.8日圆，从日内低位265.9日圆反弹。日低为5月7日以来最低位。

该合约本周下跌5.9%，为五周来最大单周跌幅，美元兑日圆本周稍早升至四年半高点的涨势迅速反转，令橡胶价格承压。