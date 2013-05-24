亚洲橡胶：东京期胶降至两周低点，受需求担忧打压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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全球最大橡胶生产国泰国周四表示，不会延长橡胶出口的限制。该项规定将在5月31日到期。
东京工业品交易所(TOCOM)指标合约10月期胶 结算下跌1.5%，报每公斤270.8日圆，从日内低位265.9日圆反弹。日低为5月7日以来最低位。
该合约本周下跌5.9%，为五周来最大单周跌幅，美元兑日圆本周稍早升至四年半高点的涨势迅速反转，令橡胶价格承压。
Dot Commodity分析师Satoru Yoshida说，橡胶价格跌破270日圆的心理关卡之后，尾盘涌现低接买盘是一项乐观讯号，凸显出东京市场多头气氛。
上海期交所橡胶主力合约 下跌410元人民币，或2.1%，报每公斤19,360元人民币。
新加坡商品交易所6月期胶 最新报每公斤247.4美分，下跌10.2美分。
泰国金融市场周五因公众假期休市。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。