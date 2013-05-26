重温稿-《中国经济焦点》放缓迹象增多，分析师预测由乐观归于平淡

记者/许贵卿

路透北京5月24日 - 随着显示中国经济势头放缓的迹象越来越多，分析师当下匆忙丢掉乐观的经济复苏预估，并为中国经济成长速度可能达至23年来最慢做好准备。

五个月的时间内，分析师已经从信心满满预测中国经济会温和回暖，转至仔细考量中国今年将错失7.5%经济成长目标的可能性。

周四公布的制造业数据，使得对中国经济成长目标可能面临危险的担忧来到聚光灯下。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。

法国巴黎银行驻北京分析师Ken Peng称，“的确，7.5%的目标遭遇威胁。”

“中国经济不会衰退，但是也没有回暖。”

前些年中国经济成长引擎一旦出现不稳，政府就会大力干预来稳定经济活动，当下与前几年不同，分析师预期这次情况会有所变化。

分析师们表示，中国不会再出台类似2008/09年金融危机之后的4万亿(兆)人民币(6,520亿美元)大规模经济刺激政策，反而看起来领导层正致力于让中国经济朝着增幅放慢且质量更高的成长。这种经济增长方式所需的国家规划要更少。

接近政府的消息人士本周对路透表示，中国城镇化支出6.5万亿(兆)美元的计划遭遇波折，因为高层领导人担忧再一次的大规模支出可能推高地方债务并吹大地产泡沫。

经济在没有政策行动推助下能够成长多少，是一个很大的未知数，但是一系列表现低迷的中国经济数据已经让一部分经济学家开始思考，2013年的经济成长率最坏可能跌至7%以下。

“投资者担心的是，眼下中国的局势是否要比经济成长率跌到7%严重得多。”经济学家汪涛在本周的一份报告中指出，此前她将2013年中国国内生产总值(GDP)预估从8%调降为7.7%。

**调降预估**

有关中国经济温和复苏的预期，是基于2013年GDP增幅将从上年的7.8%水平提高到8%的假设。2012年，中国经济成长率创下13年来最低水准。

经济降温的预估多半把焦点放在经济增速降至8%以下，但仍高于政府愈加岌岌可危的7.5%的目标。

上次中国经济增速跌破7.5%发生在1990年，当年的增速仅为3.9%。

甚至在周四低迷的制造业调查结果公布前，诸多银行就已经开始下调对中国2013年的成长预估，更多业者准备跟进。

美银美林本月将其成长预估从8%下调至7.6%，渣打银行将预估从8.3%调降至7.7%，荷兰国际集团(ING)上月将预估从9%削减至7.8%。

法国巴黎银行、瑞士信贷以及法国兴业银行均在修正各自的预估。

更加令人感到扑朔迷离的是，分析师对于妨碍中国经济增长的原因莫衷一是。

一些分析师表示，薪资增长乏力是拖累消费的最大因素，目前增速处于五年低点。政府打击公款浪费也压制了零售销售。

其他分析师表示，工业产出和贸易成长乏力，抵消了具有韧性的投资表现。有些人则认为，在国家收紧对另类融资管控之际，政府的基础设施支出已经下降。

全球需求也仍旧疲弱，欧元区经济目前正经历有史以来最长的一次衰退，抵消了美国经济改善的部分迹象。

分析师看法难得一致的一点是中国房地产行业，这是中国政府想要降温的领域，反而出现了反弹。

另外则是分析师认同中国经济呈两位数增长的时期已经结束，需要改变经济结构，以使消费超过投资，成为经济成长最重要的驱动因素。

“之前几个月的形势显示，我们已用尽了这种中国经济成长模式，眼下我们需要另一种中国经济成长模式，”IHS分析师Alistair Thornton表示。(完) (编译 田建华/洪曦/王兴亚/王翔琼; 审校 张明钧/于春红)