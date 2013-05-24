《中国企业债发行日程表》--5月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *兖州市惠民 10 8 簿记区间5.8%-6.4% AA 5/27-6/3 国信证券 城建投资 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) =================================================================================== 丽水城投公司 10 7 6.00% AA 5/23-5/27 中投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 新疆五家渠 5 7 6.10% AA 5/23-5/27 日信证券 城投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；农六师国资经营公司提供担保) =================================================================================== 新疆金特钢铁 5.5 7 6.10% AA 5/23-5/27 东北证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 云南投资 7 5 *5.37% AA+ 5/24-5/28 瑞银证券 控股集团 =================================================================================== 临汾投资集团 15 7 6.20% AA 5/23-5/29 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校)