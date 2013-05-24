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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 19:43 BJT

美股盘前: Abercrombie & Fitch下挫7.1%

路透纽约5月24日 - Abercrombie & Fitch Co 周五稍早公布财报后，盘前股价下挫7.1%。(完)
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