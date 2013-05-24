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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 20:16 BJT

表格：美国4月建筑许可下修为增长12.9%，年率为100.5万户

路透5月24日 - 美国商务部周五对5月16日公布的建筑许可数据做出修正，美国4月建筑许可修正为增长12.9%，前值为成长14.3%。年率为100.5万户，前值为101.7万户。

经季节调整后的房屋建筑许可如下：

变动百分比(%) 4月 前值 3月 前值 13年4月/12年4月 前值

建筑许可　 12.9 14.3 -6.5 -6.5 34.2 35.8

年率(千户) 4月 前值 3月 前值 13年4月/12年4月 前值

建筑许可　 1,005 1,017 890 890 749 749 (完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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