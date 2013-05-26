重温稿-《台湾金融市场一周展望》台股恐回测8,000点关卡，央行乐见台币往30元推进

* 台股恐陷整理，暂以保守看待

* 央行口头干预或致量缩观望，台币区间先看29.800-30.000

* 台债多空对峙，五年公债收益率区间料0.94%-1.0%

* 货币市场月底因素或在可控范围

记者 林妙容

路透台北5月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的一番近期或讨论缩减购债规模的谈话，使得本周下半周金融市场猪羊变色。一直以来受大规模货币刺激政策支撑超越基本面复苏的资金行情，开始受到资金可能松动的挑战。台湾股市未能触及8,500点天险已然下修整理，下周恐回测8,000点整数关卡；而受到央行口头行政干预的台币走势，也料续弱往30元靠拢。

尽管经过一夜沉淀，在美联储官员出面缓颊及市场仔细消化贝南克谈话内容后，多数金融市场周五回稳以对，认为美国缩减购债规模的时程尚远，然而台湾加权股价指数 从去年11月低位7,061.87点起涨后，至本周三贝南克谈话前的高点8,439.15点，已大涨约19.5%，涨多回档修正属意料中事，只是配合贝南克谈话时点发动，分析师对下周台股因而保守看待。

〞美国QE改变的可能性低，去年以来的资金行情条件这一季不会改变，但台股技术调整大约需要3-5周的时间。〞元大宝来台股策略副总刘兴唐说。

他指出，贝南克的谈话只是一个藉口，让美股、日股在内的全球股市寻得短线下车的理由，台股自然也跟随这个逻辑，下周料将转向观望、保守。加上此前短线上推升台股攻顶的证所税议题，如果未能在下周五于立法院三读过关，将再于短线打击台股信心，成为新增的负面因素。

本周一立法院财政委员会初审通过证券交易所得税法修正案 ，取消8,500点设算扣缴的台股天险，并追溯自今年1月1日起实施。尽管执政党立委乐观预估下周五将有三读通过机会，不过由于部分在野党立法委员仍有不同声音，后续审查能否在立院本会期结束前完成仍有变数。

台新投顾台股研究经理黄文清也说，市场仍处于不安定状态，汇丰中国制造业PMI再度跌破荣枯线的消息令市场重新考量企业获利状况，台股下周预料将往下修正，而季线8,000点附近又是整数关卡，将成为市场测试的重要水位。

虽然技术面上陷入整理，但黄文清也认为美国QE不会在很短时间退场，特别是美国的失业率目标仍远远未能让美联储满意，加上欧洲及日本仍在持续宽松，今年年底前市场的资金状况应不会有太大变化。因此中长线来看，台股经过整理后，仍有反弹机会。

**基本面风险仍在，央行不乐见台币偏升**

长期来说，非常规的货币刺激政策终需慢慢退场，经济基本面表现还是所有市场的最终依归。

兆丰国际证券分析师李志安预估，台湾全年仍将面临经济成长率是否保得住3%的挑战。兆丰当前将全年预估下修至3%附近，主要是中国及美国的经济需求不如预期，而台湾近来公布的4月外销订单虽然仍连三个月衰退，但衰退幅度减至负成长1.1%，展现止稳力道。

李志安称在基本面的预估上于〞保守中带有正面想法〞，表现在台湾金融市场上，以台股为主来看，也料于7月第二季结算前陷入整理，8月至10月将有旺季加持效应，年底前因应美国QE的变化，或再有修正可能。

不过主计总处稍早公布台湾全年GDP的预估值大幅下修至2.4%，较市场预估更低，显示台湾基本面前景堪忧。

永丰银行经济分析师陈鸿书认为，本来大家期待亚洲区的强势能带领着大家往前走，但从东南亚的资本设备投资疲弱，外销订单没有起色，都发现大家对亚洲的期待太高，可能要向下修正。

他指出对亚洲出口国家来说，目前唯一的方式就是货币竞贬。他认为台湾央行今年使用汇率工具辅助出口或先于利率工具，今年料仍不会动用到利率工具。

台湾第一季GDP成长率最新修正为1.67%，基本面表现不佳的情况下，出口商频频释出希望台币兑美元 汇价趋贬的要求，以与日圆 及韩元 取得竞争基础。

台湾央行虽从未正式回应，但本周四起的口头行政指导，要求银行在操作自有部位时，减持美元多单不得过快 ，阻升台币的意味浓厚，也间接提供了出口商的汇价竞争力。

此外，汇市交易员也指出，目前市场对台币方向尚未有共识，每日上冲下洗的波动相当大，也可能是央行限缩留仓净部位变动的主要用意。

汇银人士称，近期汇市交易常爆出大量且日中的波动扩大，投机交易气氛盛行，观察无本金交割远期外汇市场 交易，美元溢价也是巨幅增减，无形中助涨、助跌，加大了台币现汇市场的波动。

他们认为，央行举措将使得市场的交易活络程度下降，成交量未来可能渐次减低。

〞(之前)就是投机性买盘搞来搞去，央行一这样规定我就不会想去做了。〞一本地小型民营银行交易员说。

此外，下周为本月最后一周交易，向来以出口商为主要客户的本地公股银行交易员表示，出口商压了两个月的卖单预料仍将出笼，估计台币汇价超过30元压力还是很大；但升值预计也走不了多远，29.8以下频见央行入市干预买入美元，预料此为央行力守的点位。

尽管多数交易员对下周台币走势以稳中趋贬看待，然而也有交易员认为，如果日圆及韩元加速贬值，台币随之贬破4月初以来的盘中实质成交低位30.04附近，则后市震荡将会扩大。目前估下周以29.800-30.000区间整理。

**台债五年券陷十字路口**

对美国购债规模最为敏感的债市，显然陷入对美联储主席贝南克谈话内容的解读难题。主要是美国10年期公债在贝南克谈话后殖利率于2%附近徘徊，没有指出明显方向，令一向以美债为指引明灯的台债同样陷入左右为难。台债将面临多空对峙的情况，料下周台债仍将随美债高档震荡。

台湾五年期公债102/2 殖利率自5月初来震荡走高已约10个基点，虽然美国缩减购债计划只要有风吹草动，将令美债殖利率随即高弹，但考量其他市场对贝南克谈话的解读已逐渐降温，加上台湾市场资金浮滥的现象未曾稍减，殖利率弹高买盘回笼的可能性亦在，使得交易员判断下周走势不易，暂时以较大区间来回为主轴。

〞除非有明显多空趋势指引，不然台债只能在大区间震荡整理。〞一本地证券商交易员说。

他们指出，美国指标10年期公债殖利率若能站稳2%并挑战今年高位的话，下周台债五年期102/2殖利率不排除向上挑战1%的整数关卡，但若美国10年债未能站稳2%以上而回档修正，主流五年券殖利率料在0.94-0.98%区间来回。

相较短券端多空判读不易，中期10年券亦同样面临殖利率往上或往下的十字路口，不过由于6月初新的10年券发行前交易在即，市场不急于在此时放大10年券的交投部位，料下周10年券的交投依旧清淡以对。

此外，下周国际及本地进入消息面的真空期，经济数据也多为例行数据，加上周一美国金融市场休市，债市交易员认为台债市场下周上半或面临清淡交投，下半周交易热度将视美国开市后状况而定。

尽管周五主计总处将全年GDP预估大幅下修至2.4%，但债市交易员认为，由于这段五年券的殖利率反弹主要跟随美债反应，而非反应台湾经济基本面转佳，不容易由单一数据来决定台债市场的多空变化，料五年券仍在大区间来回为主，且以美债为主要指引标的。而且此前市场已多数消化并接受上半年经济成长率偏低的事实。

**货币市场月底缴税因子料发酵**

展望下周货市，资金调度人士认为，营业税款缴库的紧缩因子料将发酵，不过由于景气不佳，企业上缴税款料较去年减少，再加上外资近期明显汇入买股，使得市场资金相当宽松，因此下周资金情势纵有影响，但不至于紧缩到令短率全面弹升的地步。

交易员指出，近期货币市场相当平静，由于拆入方需求不高，令不少资金停泊于帐上，拆出无门。不过依据过去经验，营所税缴纳至各金融机构后，会集中至几家大型公股银行，此后再缴给台湾银行上缴国库，流程中将会造成部分银行出现资金缺口，因此调度的需求将明显升温，有效改善本周需求不彰的静淡市况。

〞去年营所税缴库的确让资金偏紧，今年缴税额度是否高于去年，下周二、三就知道了。〞一大型票券商资金调度人士说。