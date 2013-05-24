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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 20:36 BJT

美国热股：PANDORA MEDIA第一季营收劲扬，股价盘前上涨

路透5月24日 - 网络流式音乐服务提供商PANDORA MEDIA INC 周四表示，第一季营收增长58%至1.285亿美元，因移动广告业务强劲，且有新进注册用户。

公司股价周四收报17.16美元，今日盘前上涨12%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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