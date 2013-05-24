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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 20:42 BJT

美国热股：SEARS HOLDINGS季度亏损超预期，股价盘前下跌

路透5月24日 - 美国零售商SEARS HOLDINGS CORP 公布季度亏损大于预期，受春季天气较冷冲击，使得其扭转业务的进展存疑。

周四公司股价收报58.17美元，今日盘前下跌12%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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