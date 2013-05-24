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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 20:37 BJT

美国热股：ABERCROMBIE & FITCH季度营收下滑，股价盘前暴跌

路透5月24日 - ABERCROMBIE & FITCH CO 公布季度同比营收下滑15%，公司将其部分归因于库存短缺。

周四公司股价收报54.37美元，今日盘前下跌8%(完)。

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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