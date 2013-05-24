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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 20:41 BJT

美国热股：宝洁聘请A.G. Lafley重新掌舵公司

路透5月24日 - 宝洁 周四聘请A.G. Lafley再次执掌公司，立刻替代Bob McDonald，目前公司在进行重大重组。

周四公司股价收报78.70美元，今日盘前上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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