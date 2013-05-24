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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 21:26 BJT

全球贵金属：5月23日SPDR黄金持仓量下滑，iShares白银持仓量持平

路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下降0.15%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 32,747,937.3 5月23日 32,796,277.5 5月22日 -48,340.2 -0.15%

iShares 322,245,369.8 5月23日 322,245,369.8 5月22日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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(编译 李婷仪 审校 张若琪)
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