美国股市：开盘下跌，市场评估美联储政策退场规划

路透纽约5月24日 - 美国股市周五开盘下跌，恐将步向4月中以来的首度周线下滑。投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减支撑经济的措施。

道琼工业指数 下跌61.13点，或0.40%，至15,233.37点。标准普尔500指数 下跌8.19点，或0.50%至1,642.32点，Nasdaq指数 下跌18.98点，或0.55%至3,440.44点。(完)