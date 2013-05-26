更新版-纽约汇市：美元兑日圆势将录得约两年最差周度表现

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 郑茵 审校 龚芳)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2929 1.2935 -0.05 -2.01 1.3194 美元/日圆 101.27 102.01 -0.73 +16.75 86.74 欧元/日圆 131.06 131.95 -0.67 +14.51 114.45 美元/瑞郎 0.9615 0.9687 -0.74 +5.02 0.9155 英镑/美元 1.5125 1.5107 +0.12 -6.93 1.6251 美元/加元 1.0317 1.0302 +0.15 +3.99 0.9921 澳元/美元 0.9645 0.9751 -1.09 -7.20 1.0393 欧元/瑞郎 1.2431 1.2526 -0.76 +2.95 1.2075 欧元/英镑 0.8547 0.8560 -0.15 +5.34 0.8114 新西兰元/美 0.8090 0.8135 -0.55 -2.33 0.8283 元 美元/挪威克 5.8290 5.8280 +0.02 +4.78 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.5335 7.5367 -0.04 +2.63 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.6390 6.6443 -0.08 +2.16 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5899 8.5961 -0.07 +0.14 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军 审校 利棣儿)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51