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亚洲 | 2013年 5月 26日 星期日 11:37 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆势将录得约两年最差周度表现

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2929    1.2935     -0.05     -2.01    1.3194
 美元/日圆                     101.27    102.01     -0.73    +16.75     86.74
 欧元/日圆                     131.06    131.95     -0.67    +14.51    114.45
 美元/瑞郎                     0.9615    0.9687     -0.74     +5.02    0.9155
 英镑/美元                     1.5125    1.5107     +0.12     -6.93    1.6251
 美元/加元                     1.0317    1.0302     +0.15     +3.99    0.9921
 澳元/美元                     0.9645    0.9751     -1.09     -7.20    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2431    1.2526     -0.76     +2.95    1.2075
 欧元/英镑                     0.8547    0.8560     -0.15     +5.34    0.8114
 新西兰元/美                   0.8090    0.8135     -0.55     -2.33    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8290    5.8280     +0.02     +4.78    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.5335    7.5367     -0.04     +2.63    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.6390    6.6443     -0.08     +2.16    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5899    8.5961     -0.07     +0.14    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
      
      
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 (编译 李军 审校 利棣儿)
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