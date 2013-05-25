中港个股：中国国航与子公司购买100架空客飞机，基本价格约88.5亿美元

路透上海5月25日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周六公告称，其与子公司深圳航空将向空客公司购买合计100架空中客车A320系列飞机，基本价格约为88.53亿美元。

刊登在上海证券交易所的公告称，双方已分别与空客公司签订协议，其中国航购买60架，深航购买40架。上述价格为2012年1月的公开市场报价，飞机价格需按公式计算后予以调整。空客公司以贷项备忘录的形式给予较大的价格优惠，因此本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

交易对价将以现金方式分期支付，资金来源为业务营运、商业银行贷款、其他融资工具所得现金。其中，国航拟购买的飞机计划于2014至2020年分批交付；深航拟购买的飞机则计划于2016至2020年交付。

国航表示，本次交易将扩大公司及控股子公司机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以截至2012年底的可用吨公里计算，本次交易将使其运力增长约15.9%。

公告并显示，国航将提前处置六架A340飞机，而空客公司亦同意对其提前回购，该回购交易将使国航减少的运力尚未达到其可用吨公里的10%。