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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 06:18 BJT

全球外汇市场5月27主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 美国和英国市场逢假日休市

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话

0730 - 瑞典4月零售销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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