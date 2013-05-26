《全球主要央行会议预告》--2013年5-12月

亚洲橡胶：4月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)