《全球主要央行会议预告》--2013年5-12月

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透5月19日 - 以下为全球主要央行在2013年5-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月18日至19日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月19日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月30日至31日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月31日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
6月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月20日)。
7月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 1日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。
10月 2日－巴黎－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。
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日本央行
6月10日－货币政策会议(至6月11日)。
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英国央行
6月 5日－货币政策会议(至6月6日)。
6月 6日－公布利率决定。
7月 3日－货币政策会议(至7月4日)。
7月 4日－公布利率决定。
7月31日－货币政策会议(至8月1日)。
8月 1日－公布利率决定。
9月 4日－货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月 9日－货币政策会议(至10月10日)。
10月10日－公布利率决定。
11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。
11月 7日－公布利率决定。
12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。
12月 5日－公布利率决定。
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加拿大央行
5月29日－公布指标利率决定。
7月17日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 4日－公布指标利率决定。
10月23日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 4日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月20日－货币政策评估。
9月19日－货币政策评估。
12月12日－货币政策评估。
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澳洲央行
6月 4日－召开利率会议。
7月 2日－召开利率会议。
8月 6日－召开利率会议。
9月 3日－召开利率会议。
10月 1日－召开利率会议。
11月 5日－召开利率会议。
12月 3日－召开利率会议。
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新西兰央行
6月13日－公布货币政策声明和指标利率。
7月25日－公布指标利率。
9月12日－公布货币政策声明和指标利率。
10月31日－公布指标利率。
12月12日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 4日－召开货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月23日－召开货币政策会议(至10月24日)。
10月24日－公布利率决定。
12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。
12月17日－公布利率决定。
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挪威央行
6月20日－货币政策会议。
9月19日－货币政策会议。
10月24日－货币政策会议。
12月 5日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
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新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\] (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51