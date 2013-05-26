《美股一周展望》投资者寻找迹象判断涨势是否终结

路透纽约5月24日 - 美国股市近期的上扬走势在本周被打破，投资者想知道这究竟是转折点，还是仅仅意味着上升道路上的停顿。

下周要想得出结果恐怕更难，因为即将迎来阵亡将士纪念日长周末假期。这通常标志着夏季的开始。

三大股指本周均收跌，为4月中旬以来首见，一些人重又担心今年的涨势可能会趋弱。

目前投资者最大的忧虑在于美联储结束刺激计划的动作会有多快。本周公布的联储最近一次会议记录显示，一些官员对最早在6月会议上决定削减资产购买计划规模持开放态度。

周三联储会议记录公布之后的两天里，市场议论的音量陡然加大。

“我们应当应已经做好了”美联储最终逐步减轻刺激力度的准备，Cozad资产管理公司投资顾问暨投资组合经理人Bryant Evans说。

“市场也许就是在寻找一个获利了结的借口。然后又有人抛出‘五月卖出离场’的理论，而且阵亡将士纪念日周末在即。”

本次涨势很大程度上缘于美联储继续实施经济刺激政策的推动。

**短期回落**

这波涨势的持续时间和上涨力度让最老道的市场观察人士也吃惊不小，他们中的许多人几周来一直预计反转趋势的出现。

市场自去年11月以来一直没有像样的回调，每次下跌都成为买入机会。即便本周收跌1.1%，标普500指数今年以来仍上扬了15.7%。

波动性也没有成为问题。

这也就是为什么周三的反转走势让许多投资人关注的原因。周三道指和标普500指数早盘先是上扬逾1%，却在午后下跌逾1%。

“这是一种转变。从以往经验来看，如果某一天出现类似这样的反转走势，也许后市将会迟滞一段时间，”券商Shields & Co的市场分析师暨技术分析师Frank Gretz说。

但他表示，市场的这波涨势总体而言十分整齐，看不到什么背离的情况。

其他分析师则认为市场的强劲上涨动能终于有所减弱。本周下跌中标普500指数一度跌破14日移动均线，但最终还是收在该水准上方。

另一个可能说明信心趋弱的迹象信号是：据期权策略师透露，周五出现两批针对iShares MSCI Emerging Markets Fund 和Vanguard FTSE Emerging Markets Fund 的大规模看跌期权。

此举暗示投资者在对冲未来数周或数月内新兴市场下跌的风险。

“迄今为止买家只能买进股票。买家肯定会有一些疲态，随着市场变得过于买超，认为卖家趁机开始入场也不无道理，”Wedbush Securities主管股票交易的主管Michael James说。

他亦表示，这并不是说上升走势已经结束。

**债券收益率和股价上扬**

近期的涨势反映出债市资金流向股市。

高盛分析师在近期研究报告中写道，当10年期美国公债实质收益率高于4%或低于2%时，股票估值往往较低。

“预期债券的实质和名义收益率将自目前低位逐步上升，”分析师写道。

指标10年期美国公债 收益率周五涨至2%关键水准上方--为两个月来最高。本周公债收益率上涨，此前美联储令债市投资者更加担心，若经济进一步改善，联储也许会在今年稍晚放慢购债速度。

投资者试图判断，经济成长增强以及美联储立场更趋强硬，是否会推高公债收益率。

经济数据仍然喜忧参半，加重市场预测的不确定性。

下周二将有5月消费者信心数据出炉，周四则公布第一季国内生产总值(GDP)修正值。周五还有4月个人所得和支出数据、汤森路透/密西根大学5月消费者信心终值、5月ISM-芝加哥采购经理人指数(PMI)。(完)