《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在 美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 58.15 +0.84 +1.47 1171184 搜狐 64.12 +0.31 +0.49 400760 网易 62.06 +0.53 +0.86 196878 百度 96.45 +2.56 +2.73 4487354 亚信科技 11.50 -0.05 -0.43 1397914 台湾 台湾积体电 18.86 +0.11 +0.59 776020 路 联电 2.16 -0.03 -1.37 274490 日月光 4.23 -0.01 -0.24 56503 硅品精密 5.82 -0.12 -2.02 413694 和信超媒体 1.00 -0.02 -1.96 24848 友达 4.46 +0.04 +0.91 386612 中华电信 32.19 -0.29 -0.89 14626 台湾国际航 35.12 -0.23 -0.65 881149 电 香港 中国移动 53.22 +0.00 +0.00 140200 中国联通 14.10 +0.02 +0.14 143480 中国电信 49.91 -0.51 -1.01 13816 中芯国际 4.36 +0.16 +3.81 54791 电讯盈科 4.76 -0.01 -0.21 1183 (完)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51