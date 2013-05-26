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亚洲 | 2013年 5月 26日 星期日 12:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在             
 美上市最新收盘价：                                      
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         58.15     +0.84     +1.47   1171184
 搜狐                         64.12     +0.31     +0.49    400760
 网易                         62.06     +0.53     +0.86    196878
 百度                         96.45     +2.56     +2.73   4487354
 亚信科技                     11.50     -0.05     -0.43   1397914
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.86     +0.11     +0.59    776020
 路                                                      
 联电                          2.16     -0.03     -1.37    274490
 日月光                        4.23     -0.01     -0.24     56503
 硅品精密                      5.82     -0.12     -2.02    413694
 和信超媒体                    1.00     -0.02     -1.96     24848
 友达                          4.46     +0.04     +0.91    386612
 中华电信                     32.19     -0.29     -0.89     14626
 台湾国际航                   35.12     -0.23     -0.65    881149
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.22     +0.00     +0.00    140200
 中国联通                     14.10     +0.02     +0.14    143480
 中国电信                     49.91     -0.51     -1.01     13816
 中芯国际                      4.36     +0.16     +3.81     54791
 电讯盈科                      4.76     -0.01     -0.21      1183
 (完)
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