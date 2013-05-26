全球汇市：最近一周美元多头仓位上升，达到至少2008年6月以来最高

路透纽约5月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，达到至少2008年6月以来高位。

5月21日止当周，投机客持有的美元净多头仓位增至410亿美元，之前一周为322.7亿美元。这是路透自2008年6月中旬开始追踪投机市场美元整体仓位数据以来，美元净多头仓位达到的最高水准。

这是投机客连续第三周增持美元多头仓位。投机客增持了美元兑几乎所有货币的多头仓位，只有美元/加元除外。

上周加元净空头仓位下降至33,852口，之前一周为44,417口。

不过，投机客增持日圆的净空头仓位至95,186口，之前一周为88,407口。欧元空头仓位增加几乎一倍，从前一周的46,921口增至80,949口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 19,454 28,882

空头仓位 114,640 117,289

净仓位 -95,186 -88,407

欧元(125,000欧元为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 43,037 52,843

空头仓位 123,986 99,764

净仓位 -80,949 -46,921

英镑(62,500英镑为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 33,380 36,975

空头仓位 110,356 102,330

净仓位 -76,976 -65,355

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 8,814 9,550

空头仓位 28,744 24,960

净仓位 -19,930 -15,410

加元(100,000加元为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 30,686 28,352

空头仓位 64,538 72,769

净仓位 -33,852 -44,417

澳元(100,000澳元为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 50,036 61,654

空头仓位 82,445 75,104

净仓位 -32,409 -13,450

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月21日当周 5月14日当周

多头仓位 23,978 30,436

空头仓位 6,196 7,220

净仓位 17,782 23,216

(完)

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