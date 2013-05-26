香港个股：复星预计未来十年财富管理、服务和消费将是中国高增长行业

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海5月27日 - 以投资管理见长的中国综合性民营企业--复星国际 高层周六表示，未来十年中国经济的增长动力将发生很大的改变，高成长行业亦会有明显变化，预计未来国内能高速增长的行业将是财富管理、服务业及消费。
复星副董事长兼首席执行官梁信军（CEO）在出席中国财富管理高峰论坛时指出，就未来的投资机会而言，除了复星一直倡导的中国动力嫁接全球资源的理念外，还应包括中概股的反做空及私有化，以及金融、互联网和资源业的机会。
他指出，未来三四年中国的人口红利将会逐步消失，过去那些依赖便宜劳动力而高速成长的行业将会面临较大经营压力。而消费红利倒是可以预期的，预计至2020年前中国消费可以继续保持15%的增速成长，但消费本身亦存在压力和瓶颈，最主要压力来自养老问题。
他解释称，今明两年是中国几十年来人口抚养比最低的年份，即政府和家庭的抚养负担最轻的时候，家庭消费能力最强，但随着人口老龄化，2020年前后政府和家庭的负担将会明显上升，家庭消费意愿减弱。不过单就未来七八年的消费高增长，毫无疑问地可以把中国消费市场推升至全球数一数二的规模，越来越多国内的分支行业将占据全球20-30%的份额，与中国人口占比相近。
“我预计这些行业可能包括消费及消费升级、服务业、金融、为制造业升级的服务业...将来能在中国市场做到老大的，也能跻身全球前十。”他说。
他指出，随着中国居民收入的提高和民间财富的快速增长,这将给财富管理业带来巨大机会。目前国内个人可投资资产规模已高达73万亿元人民币，未来政府还有收入倍增计划，意味着国内财富管理市场规模还将有很大空间。
他还认为，中国明年中人均国内生产总值（GDP）有望超过7,000美元，按国际惯例，人均3,000美元以上老百姓已解决了温饱并开始消费，超过7,000美元意味着百姓追求体验，意味着服务业将会有爆炸性地增长，未来五年左右的时间内，服务业占中国GDP中的比重将提升4-6个百分点。
**投资机会**
就投资机会而言，梁信军指出，未来应寻找那些中国市场未来会占全球20-30%的行业，在这些行业中找到全球数一数二的品牌。由于这些品牌原来的主要市场在欧美，近年来业绩增速放慢，因此目前估值很便宜。若是能成为这些品牌有影响力的股东，协助它做好中国市场，那么这些品牌就能享受到中国市场的高速成长。
中国动力嫁接全球资源是复星过去几年一直倡导的投资理念,例如复星参股法国地中海俱乐部 、希腊珠宝商Folli Follie 等。近期复星又宣布，携手复星-保德信中国机会基金，拟以不超过2.4亿美元收购以色列医疗美容器械生产商Alma Lasers至多95.6%股权。
他还表示，近期海外投资者对于中资概念股的疑虑未消，致使绝大多数中概股股票估值很低，其中不乏一些质地优良公司，这时就应对优质公司大胆地反做空，或者协助其私有化。
复星过去几年已提前在低估值的中概股中布局，例如复星国际旗下复星医药 2009年起收购当时在美上市的同济堂药业股份，最终以2,809万美元购得后者32.1%股份，后者在2011年退市。近日盈天医药 以等值以8.47亿人民币的港元收购该部分股份，投资回报接近4倍。
他还提醒，互联网未来将给社会以及实体经济带来深远的影响，例如对销售渠道的影响，近期已有不少运动及服装品牌纷纷关闭其零售门店。此外社会消费方式将来也会发生很大变化，更多人倾向利用互联网购物。
“现在7-8岁的孩子从出生开始就有iPad、iPhone，等这些孩子长大后消费的时候他们会怎么想？他们会觉得互联网就是生活的一部分，就象空调、自来水、电是一样。”他说，等这些孩子成为主流消费人群时，有很多业态会彻底消失。
他指出，未来将会考虑投资高成长的互联网公司，或是为这些互联网提供服务的公司，同时会选择性退出将被互联网覆盖的行业。
成立20年的复星以医药产业起家,并透过并购拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业，之后加大力度发展投资管理及金融保险业务.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药 、国药控股 、南钢股份 、豫园商城 等.(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51