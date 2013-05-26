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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 06:23 BJT

****敬告客户：路透亚洲柴油、石脑油和燃料油报导5月24日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

5月24日国际油市报导中亚洲石脑油、柴油和燃料油三篇稿件因新加坡市场休市而暂停出稿，不便之处，敬请谅解！(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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