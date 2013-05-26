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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 06:20 BJT

****敬告客户：路透中文马来西亚棕榈油期货市场5月24日收盘稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

5月24日马来西亚棕榈油期市因市场休市暂停出稿，不便之处，敬请谅解！(完)
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