日本金融：公债收益率上升对日本金融系统的冲击可控--央行总裁黑田东彦

路透东京5月26日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，日本金融机构有足够的缓冲，可以消化债券收益率上升可能导致的亏损，只要市场波动是由经济复苏前景所推动。

他表示，央行还将警惕任何资产价格过热或金融机构过度冒险的迹象，不过他补充说，目前尚无这样的迹象。

“日本金融体系整体上似乎具有足够的韧性，可以抵御利率上升以及经济环境恶化等问题带来的冲击，”黑田东彦周日在一个学术研讨会上表示。

他指出，央行4月的预估表明，利率上升1-3个百分点左右并不会对日本金融体系造成严重忧虑，只要利率上升的同时经济也有改善。

他说，这是因为经济复苏将带来信贷增长，并帮助改善银行获利。

但他认为，如果利率上升的同时经济并未好转，或利率上升是由于对日本财政状况的高度担忧，那么日本银行业将会受创。黑田东彦呼吁政府继续努力压低日本的巨额债务。

“日本央行作出了要达到物价目标的明确承诺。我希望政府也拿出恢复日本财政健康的明确计划和成长策略，最重要的是，要求实施这些计划和策略。”他说。

他还表示，日本央行还应留意一切资产价格过热的迹象，并在出现金融失衡时采取“适当行动”，他暗示如果其注入经济的资金导致资产价格泡沫这一不乐见情况出现，央行将设法解除超宽松政策。

“目前并无迹象显示资产市场和金融机构活动当中存在过份看多的预期，”，他补充说，目前的经济状况并不支持在可预见的未来收紧货币政策。(完)