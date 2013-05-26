韩国数据：5月消费者信心指数小升至104，通胀预期下滑

路透首尔5月27日 - 韩国央行周一公布调查显示，韩国5月消费者信心小升，令人对该国经济的持续复苏多寄予了一份希望。

韩国央行称，5月综合消费者信心指数升至104，4月为102。最新的数据追平了3月创下的2012年5月来高位。

数据高于100表明预期未来数月经济和生活条件会改善的消费者数量，要多于预期会恶化的消费者人数。

自1月来该调查数据一直高于100关口。

此外韩国央行在声明中表明，韩国民众5月对未来12个月的通胀率预期中值从4月的3.1%降至2.9%，为2010年6月来最低。(完)