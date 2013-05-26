韩国数据：5月消费者信心指数小升至104，通胀预期下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透首尔5月27日 - 韩国央行周一公布调查显示，韩国5月消费者信心小升，令人对该国经济的持续复苏多寄予了一份希望。
韩国央行称，5月综合消费者信心指数升至104，4月为102。最新的数据追平了3月创下的2012年5月来高位。
数据高于100表明预期未来数月经济和生活条件会改善的消费者数量，要多于预期会恶化的消费者人数。
自1月来该调查数据一直高于100关口。
此外韩国央行在声明中表明，韩国民众5月对未来12个月的通胀率预期中值从4月的3.1%降至2.9%，为2010年6月来最低。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51