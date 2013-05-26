澳新经济指标预测--5月27日-6月3日****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月27日当周 5月27日(一) 暂无重要经济数据公布 5月28日(二) 暂无重要经济数据公布 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.1% 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +1.0% -0.1% 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 +4.0% -5.5% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.4% 0130 澳洲资本支出 第一季 +0.8% -1.2% 澳洲建筑资本支出 +0.5% -0.6% 澳洲工厂/机械资本支出 -2.0% -2.3% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一 +1.5% -1.3% 季 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- +32.3% 企业自身活动指数 -- +30.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 4月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 4月 -- +0.4% 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 -- +0.2% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- -0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 5月 -- -6.5% 网络招聘广告(较前月) -- -1.1% 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- -0.4% (完)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51