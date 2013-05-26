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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 07:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势坚挺，但上行面临多道阻力

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* 欧元/美元冷静走升，未受市场波动性以及美元兑其它货币升值的影响

* 良好的美国数据以及美联储减弱刺激力度的市场臆测未能阻止欧元/美元上周升高0.72%

* 欧元/美元开盘升向上周交投区间1.2809/1.2998的上端

* 在1.2990-1.3025之间已形成强阻力，将令欧元涨势停顿

* 20日移动均线在1.2992水准，1.2995附近构成双头型态

* 若突破1.3000，上方在200日移动均线切入位1.3023有进一步阻力

* 欧元/日圆走势将是决定亚洲交易时段欧元/美元的关键

(完)

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(编译 郑茵 审校 张涛)
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