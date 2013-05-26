《汇市简讯》欧元/美元走势坚挺，但上行面临多道阻力

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 欧元/美元冷静走升，未受市场波动性以及美元兑其它货币升值的影响
* 良好的美国数据以及美联储减弱刺激力度的市场臆测未能阻止欧元/美元上周升高0.72%
* 欧元/美元开盘升向上周交投区间1.2809/1.2998的上端
* 在1.2990-1.3025之间已形成强阻力，将令欧元涨势停顿
* 20日移动均线在1.2992水准，1.2995附近构成双头型态
* 若突破1.3000，上方在200日移动均线切入位1.3023有进一步阻力
* 欧元/日圆走势将是决定亚洲交易时段欧元/美元的关键
(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51