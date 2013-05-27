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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--5月28日****

路透5月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    
 5月28日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段       预估值        前值
 0600      德国进口物价(较前月)                                  4月        -0.5%       -0.1%
           德国进口物价(较上年同期)                                         -2.3%       -2.3%
 0615      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                  4月           --      顺差19
 0645      法国消费者信心指数                                    5月           85          84
 0715      瑞士非农就业岗位(万个)                             第一季           --       411.6
 1230      美国芝加哥联储中西部制造业指数                        4月           --        96.5
 1300      美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)             3月       +10.2%       +9.3%
              经季节调整(较前月)                                            +1.0%       +1.2%
              未经季节调整(较前月)                                          +0.7%       +0.3%
 1400      美国消费者信心指数                                    5月         71.0        68.1
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                      5月           --         负6
 1430      美国达拉斯联储制造业指数                              5月           --      负15.6
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                                4月           --    盈余43.6
 2350      日本零售销售(较上年同期)                              4月        -0.4%       -0.3%
 


        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 5月27日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段       预估值        前值
 暂无重要经济数据公布
   
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李爽/李婷仪; 审校 戴素萍)

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