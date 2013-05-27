主要国家经济指标预测--5月28日****

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透5月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.5% -0.1% 德国进口物价(较上年同期) -2.3% -2.3% 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差19 0645 法国消费者信心指数 5月 85 84 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 411.6 1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 4月 -- 96.5 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 +10.2% +9.3% 经季节调整(较前月) +1.0% +1.2% 未经季节调整(较前月) +0.7% +0.3% 1400 美国消费者信心指数 5月 71.0 68.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负6 1430 美国达拉斯联储制造业指数 5月 -- 负15.6 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余43.6 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -0.4% -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月27日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 暂无重要经济数据公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/李婷仪; 审校 戴素萍)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。