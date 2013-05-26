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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 07:46 BJT

中国经济：二季度固定资产投资增速料约21%，建议不加大政策刺激--国家信息中心

路透上海5月27日 - 中国国家信息中心经济预测部周一在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测，二季度固定资产投资增长21%左右，其中房地产投资增长18.2%左右。

文章认为，从结构调整角度看，投资以当前速度平稳增长，甚至再低1-2个百分点都不能算低。政策的着力点不应该放在加大财政和货币政策的刺激力度、提高投资增速、扩大投资规模上，而应该放在调整投资结构、提高投资效率和质量、积极培育投资自主性增长动力上。

中国一季度固定资产投资延续去年的平稳回升态势，同比增长20.9%。去年全年固定资产投资增速为20.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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