金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览

路透5月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,026.68点。
中国股市：沪综指小幅反弹收高，本周累计升0.3%连续第四周上涨。
香港股市：恒指触及近一个月低点，受中国经济成长忧虑所累。
中国汇市：人民币收高盘中首破6.13，但后市看法分歧加大。
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印度股市：结束四日跌势，小幅收高，因Tata Steel在公布3月当季财报好于分析师预期后飙升，且Larsen & Toubro等最近受到打压的绩优股反弹。指标BSE指数 上涨0.15%或30点至19,704.33点，当周下跌2.9%，为3月24日止当周以来最大单周跌幅。NSE指数 上涨0.28%或16.50点至5,983.55点，但当周下滑3.3%，亦为3月末以来最大单周跌幅。
印度汇市：印度卢比周五下跌，当周下滑1.3%，跌势持续第三周，受累于有关全球资金流入可能减少，以及该国外部赤字的担忧。卢比兑美元 收报55.63/64，周四收盘价55.59/60。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,388.520点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.99%至755.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.28%，报31.3200卢布，卢布兑欧元 涨0.11%，至40.5355卢布。
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巴西股市：拉美股市基本持平，尽管市场担忧中国经济增长疲软，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能减少购债。圣保罗交易所Bovespa指数 收升0.1%，报56,406.21点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，美联储刺激力度减弱忧虑拖累拉美货币走软。
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南非股市：南非股市上涨0.36%，零售类股Truworths 领涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.36%至36.444.22点，但本周下跌约1%。综合指数 收高0.35%，至40,998.58点。
南非汇市：兰特再次走软，此前跌势曾延续一周。 (完)
(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)