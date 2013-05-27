更新版 1-中国经济：二季度固定资产投资增速料约21%，建议不加大政策刺激--国家信息中心

* 二季度固定资产投资预计增长21%左右--国家信息中心

* 未来投资难以高增长

* 政策重点应在投资结构调整和效益提高 (新增更多内容)

路透北京5月27日 - 随着中国经济步入增速放缓和结构调整的阶段，三架马车中的投资也将告别过去几年的高增长，中国国家信息中心经济预测部周一在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测增速在21%左右，其中房地产投资增长18.2%左右。

相应的，文章认为，政策的着力点不应该放在加大财政和货币政策的刺激力度、提高投资增速、扩大投资规模上，而应该放在调整投资结构、提高投资效率和质量、积极培育投资自主性增长动力上。

“从结构调整角度看，投资以当前速度平稳增长，甚至再低1-2个百分点都不能算低。”文章表示。

今年一季度中国固定资产投资延续去年平稳回升态势，同比增长20.9%，国家信息中心文章指出，一季度投资内部结构出现调整。与城镇化相关的房地产、基础设施投资成为投资回升的主要动力，而与工业化相关的制造业投资尽管绝对规模仍然较大，但占比和增速均大幅放缓。

文章称，综合供给面和需求面的数据判断，当前经济增长仍然以投资为主要动力。未来经济能否实现平稳回升，关键要看投资能否稳健地保持当前的增长态势，而这主要从政策、结构和周期三个维度来判断。

政策方面，财政继续发力，货币政策空间在于非信贷融资。从政府支持的角度看，基础设施投资仍然具有较大的空间，但预算内资金难以满足基础设施建设的资金需求，支持基建投资快速增长空间不大。

结构方面，城镇化的加速动力与工业化的减速动力相互对冲，投资增长有待二者出现高层次的融合。以政府为主导的投资本身并不具有可持续性，尤其是在城镇化与工业化尚未实现有效融合互动的前提下，以政府为主导的城镇化相关的投资也将受到一定抑制。

周期上看，每一个五年计划的第三年投资增长最快，2013年恰逢其时，有利于投资实现较快增长，但通常政治周期和投资建设周期叠加效应能否真正发挥，受到多方面约束，包括地方政府融资能力的约束，经济潜在增长水平的约束，以及市场周期的约束，即固定资产设备更新的启动尚需时日。

信息中心认为，在投资合意增速放缓的情况下，政策方面应侧重于，合理运用政策空间，鼓励金融创新与防范金融风险并重，并积极推动财税和价格体制改革。

在货币政策上，不能仅仅考虑支持经济增长，必须兼顾物价水平的总体稳定，还应考虑资产价格的平稳，这就需要针对以往的“中性货币政策”向偏紧的方向微调。从政策工具的角度看，目前仍然是正利率，虽有降息空间，但考虑到未来通胀风险，利率调整的实际空间不大。存款准备金率水平仍保持高位，下降的空间也存在，同样由于流动性已相对充裕和防范通胀风险的需要，其下调的迫切性也不大。为应对短期流动性波动，公开市场业务仍然是主要的操作手段。