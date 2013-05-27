《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透香港5月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7631港元 ) 美国股市周五收盘变动不大，道指收高，但标普500指数连跌第三日，且三大股指本周录得4月 中来首周下跌，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划。道琼工 业指数.DJI 收高8.60点，或0.06%，至15,303.10点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.020 -2.02 28076 13.898 -0.16 中国铝业 9.920 -2.36 29745 3.080 -0.95 中国移动 53.220 0.00 140200 82.630 -0.33 中国人寿 39.860 -2.47 59016 20.629 -0.82 中石油 119.210 -0.64 51868 9.254 -2.07 中石化 106.090 -1.70 18575 8.236 0.32 汇丰 55.350 -1.62 159313 85.938 -0.25 中电信 49.910 -1.01 13816 3.875 -0.14 中国联通 14.100 0.14 143480 10.946 -1.03 兖州煤业 10.470 -0.85 69003 8.128 -1.24 华能国际 41.850 -0.62 20976 8.122 -1.07 南方航空 24.190 -2.70 5633 3.756 -0.38 东方航空 17.820 -2.41 4594 1.383 -50.24 中芯国际 4.360 3.81 54791 0.677 -3.29 (完) (整理 赵红梅)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。