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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 08:55 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月27日

路透香港5月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7631港元 )
    
    美国股市周五收盘变动不大，道指收高，但标普500指数连跌第三日，且三大股指本周录得4月
中来首周下跌，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划。道琼工
业指数.DJI 收高8.60点，或0.06%，至15,303.10点。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.020   -2.02      28076            13.898      -0.16
 中国铝业                       9.920   -2.36      29745             3.080      -0.95
 中国移动                      53.220    0.00     140200            82.630      -0.33
 中国人寿                      39.860   -2.47      59016            20.629      -0.82
 中石油                       119.210   -0.64      51868             9.254      -2.07
 中石化                       106.090   -1.70      18575             8.236       0.32
 汇丰                          55.350   -1.62     159313            85.938      -0.25
 中电信                        49.910   -1.01      13816             3.875      -0.14
 中国联通                      14.100    0.14     143480            10.946      -1.03
 兖州煤业                      10.470   -0.85      69003             8.128      -1.24
 华能国际                      41.850   -0.62      20976             8.122      -1.07
 南方航空                      24.190   -2.70       5633             3.756      -0.38
 东方航空                      17.820   -2.41       4594             1.383     -50.24
 中芯国际                       4.360    3.81      54791             0.677      -3.29
 (完)

 (整理　赵红梅)

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