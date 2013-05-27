修正-中国经济：今后国企改革重点是释放红利，坚决制止非主业投资--国资委官员

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(更正标题,"发改委"有误,应为"国资委"官员)
路透上海5月27日 - 中国国资委研究中心主任李保民日前表示，国企改革之前如果是创造红利，今后改革的重点就是释放红利，要加快完善近年来事实有利于企业兼并充足的政策，鼓励企业尽快脱离非战略性资产，落实和完善2008年八部委的3号文件，在中央企业加快推进国企集团的重组。
他是在第七届中国上市公司市值管理高峰论坛上做如是表示的，他指出中国企业要进一步认清面临的风险挑战与战略机遇，尽早放弃对外的依存度，紧紧抓住当前世界经济复苏缓慢的时机，把转型升级的重任作为自觉性应对，加快企业并购重组的步伐。
具体而言包括五大方面内容，除了前述加大国企兼并重组外，还包括第二，重新合并企业的主业，还没有界定为主业的房地产业务要继续清理，坚决制止非主业投资，抓紧清理长期不盈利、不分红的企业项目。
三已经产能过剩的大项目，严格控制成本，减少同业无序的竞争。四是加强政策引导，鼓励企业跨行业、跨区域、跨所有制的并购重组。五是加强财经政策的协调（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。