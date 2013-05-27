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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 09:05 BJT

港报社评：私人会所获续约15年政府决策轻率深化矛盾--明报5月27日

私人会所占用大量土地资源，是社会深层次矛盾的其中一个表征，但是政府仅以私人会所一些空泛承诺，给私人会所续约15年。政府应该亡羊补牢，以具体措施纾缓市民不满。

曾德成表示获续约的7宗个案，承诺开放时数都超过每月50小时。不过，私人会所有什么具体办法实践承诺并无交代。监管方面，曾德成要求私人会所提交使用报告、研究设立处理投诉机制等，这些监察效用难寄厚望。

以清水湾乡村俱乐部为例，俱乐部开放会所作婚礼场地。反映承租人以公共资源牟取利益、有关部门监督不力外，也说明设立投诉机制之不切实际，公衆根本不知道私人会所怎样才算违规，甚至不自觉地参与了违规活动。

俱乐部在地政总署过问此事后，职员答覆记者查询时，则表示「婚宴只接受会员申请，只要有认识的人有会籍便可」；但衆所周知，许多私人会所有「即时入会」做法，还容许会员出租会籍。

私人游乐场地政策，其中一个目的为推广体育活动，但是实情与目的不成比例。例如粉岭香港高尔夫球场占地170公顷，会员只有约2000人。政府积极推动新界东北发展区，土地亦不过约170公顷，落差而隐然形成阶级对立。

曾德成表示今次续约之后会全面检讨政策。不过，曾德成未同时披露政府全面检讨政策的时间表和检讨取向，使人质疑只是缓兵之计，因为曾德成讲的是15 年之后的事。为强化公衆信心，政府应该提出检讨时间表和政策考量方针，让市民知道政府有意改变现行不公不义的私人会所政策。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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