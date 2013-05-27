港报社评：私人会所获续约15年政府决策轻率深化矛盾--明报5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
私人会所占用大量土地资源，是社会深层次矛盾的其中一个表征，但是政府仅以私人会所一些空泛承诺，给私人会所续约15年。政府应该亡羊补牢，以具体措施纾缓市民不满。
曾德成表示获续约的7宗个案，承诺开放时数都超过每月50小时。不过，私人会所有什么具体办法实践承诺并无交代。监管方面，曾德成要求私人会所提交使用报告、研究设立处理投诉机制等，这些监察效用难寄厚望。
以清水湾乡村俱乐部为例，俱乐部开放会所作婚礼场地。反映承租人以公共资源牟取利益、有关部门监督不力外，也说明设立投诉机制之不切实际，公衆根本不知道私人会所怎样才算违规，甚至不自觉地参与了违规活动。
俱乐部在地政总署过问此事后，职员答覆记者查询时，则表示「婚宴只接受会员申请，只要有认识的人有会籍便可」；但衆所周知，许多私人会所有「即时入会」做法，还容许会员出租会籍。
私人游乐场地政策，其中一个目的为推广体育活动，但是实情与目的不成比例。例如粉岭香港高尔夫球场占地170公顷，会员只有约2000人。政府积极推动新界东北发展区，土地亦不过约170公顷，落差而隐然形成阶级对立。
曾德成表示今次续约之后会全面检讨政策。不过，曾德成未同时披露政府全面检讨政策的时间表和检讨取向，使人质疑只是缓兵之计，因为曾德成讲的是15 年之后的事。为强化公衆信心，政府应该提出检讨时间表和政策考量方针，让市民知道政府有意改变现行不公不义的私人会所政策。
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
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