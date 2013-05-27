《香港报摘》--其他报纸重要消息5月27日

*明报

--据消息人士指，欲转H股的深圳医药股丽珠B股 因其递交的文件颇粗疏，申请遭香港交易所 上市科退回，未知何时能启动转板。

--招商地产董事长林少斌表示，因现时官方规划不明朗，招商局倾向等到首批前海土地出让后，再作部署。

*星岛日报

--消息称，香港商品交易所涉嫌财务违规事件，疑涉及一个以内地人为首的庞大诈骗集团，针对商交所、证监会及投资者进行诈骗活动，涉及金额可能高达80亿港元。

--财政司司长曾俊华透过网志预告，本周内公布发行新一期通帐挂鈎债券(iBond)详情。今期iBond总额为100亿港元，每手1万港元，预计于6月4日开售，25日正式上市，认购程序与过去两期一样。

--据悉，中银香港 旗下的南商中国深圳分行，近期向香港客户推出13个月港元定存推广计画，定存利率高达2.6厘，远高于香港市面上一年期港元定存介乎0.15至约1.2厘的息率。

*苹果日报

--首次加入港人港地条款的两幅启德发展区相邻地皮本周五(31日)截标。业界估计，两地皮共值约40至44亿港元，料每尺楼面地价由4,500元至5,000港元。两幅启德地皮可建楼面面积共约88万方尺。

--市场消息指，集资逾8亿美元，由新世界发展 分拆的新世界酒店，将在下周四(6日)进行上市聆讯，争取6月底招股，7月初挂牌。

--据市场消息指，内地沥青路面养护综合解决方案商英达公路，最快将于下周开始路演及招股，6月底前上市，集资最多15.6亿港元。

--从华晨 分拆上市的新晨动力 ，其董事长吴小安证实，获宝马授权及支援，可代工生产宝马引擎，明年6月正式投产。该批引擎将首先应用在华晨宝马5系及华晨旗下 “金杯”小型客货车上。

*东方日报

--市传美国品牌FOREVER 21今年2月以月租600万港元洽租旺角琼华中心，惟最终被先施公司 捷足先登 ，夺走逾3万尺的巨舖，令集团曾表示计划在中环、旺角及尖沙咀等旺区开舖的美梦暂时落空。

--中央证券登记董事总经理锺绦虹表示，将于6月份首次推出蓝表eIPO，让实物股东可以上网完成新股认购及付款程序，省却大量时间及减少出错。

*文汇报

--友邦保险 宣布，张震远因需参与其他事务已辞任该公司独立非执行董事职务，由2013年5月25日起生效。张震远也不再为该公司董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

--方正数码 公布，其间接非全资附属公司鄂州金丰及合营伙伴，共同于挂牌竞买以约4.53亿元人民币投得位于长沙岳麓区一幅土地的使用权，属住宅及商业用途，规划建筑总面积约9.9万平方米。

--复星医药 宣布，向盈天医药 转让所持有的贵州同济堂药业1,605万股普通股，占其全部已获授权并发行总股本的32.1%，总转让价格约为8.47亿元人民币，转让完成后复星医药将不再持有同济堂药业股份。

*大公报

--太平洋航运 顾问王春林建议，港府应首先设立一个航运方面有关的机构，如航运局或海事局，确保本港业界与中央有关部门更好的联系和交流。

--中国重汽 重型货车A7系列(包括货柜车拖头及自卸车)，于今年初取得本港运输署认可，成为首批可在港出牌的国产商用车。重汽代理表示，重汽至今已有80辆重型货车交车，预料全年将有200辆在港营运。

--星浩资本副总裁黄海滨透露，今年计划在香港推出“美元地产基金”，并向华人圈定向发行，首期基金规模拟1至2亿美元。