版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 09:14 BJT

《汇市简讯》日经指数跌幅近4%，美元/日圆将继续走势沉重？

0101GMT

* 美元/日圆在100.90/95下方的少量停止单被触发，迄今为止已到达100.75/80低点

* 日股日经指数继续下挫，目前跌幅接近4%，触及低点14,027.42点

* 目前来看日经指数跌破14,000点只是时间问题？

* 日本券商早盘大量抛售美元/日圆，100.65下方有更多停止单

* 许多场内人士认为美元/日圆将测试100.00--称日本当局对此态度淡然

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐